Son dakika! SPOR Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Bal Tomas hocanın gelişi bize enerji kattı

SPOR Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Bal Tomas hocanın gelişi bize enerji kattı

'Muriç 10 milyon Euro eder mi diyenler vardı'

'Okan Buruk, Türk futbolunu farklı noktalara getirecek bir isim'

'Minimum 7 transfer düşünüyoruz'

'Rize'de aile ortamı var'

'Bileğimizin hakkıyla ligde kaldık'

'Gökhan'a sözlü teklifler var'

'4 kalecimiz de iyi'

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN ERZURUM (DHA) - Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, teknik direktör Tomas'ın gelişinden, transferlere kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinde en çok sıkıntı yaşayan takım olduklarına vurgu yapan Bal, 'Pandemi sürecinde biz dahil birçok takım çok zorlandı. Süreci en iyi şekilde geçirmeye çalıştık. Son saniyeye kadar mücadelemiz devam etti. Bileğimizin hakkıyla ligde kaldığımız için mutluyuz. Pandemi sürecini 2 ay futbol oynamadan geçmek zordu. Transfer dönemi bittiğinde 2 önemli oyuncumuzu kaybettik, takım içinde de birçok oyuncumuz sakatlık geçirdi. O süreçte en çok acıyı biz çektik' dedi.

HOCASIZ KALDIĞIMIZ SÜRECİ İYİ YÖNETMEMİZ GEREKİYORDU

Teknik direktör Tomas'ın gelişini değerlendiren Bal, 'Son 2 hafta hocamızın ayılmasıyla birlikte zor bir süreçti. Hocasız kaldık, zor bir süreçti. O süreci iyi yönetmemiz gerekiyordu. Hoca ekibinin değişmesi ve Tomas hocanın gelişi bize motivasyon sağladı. Tomas hocanın artısı Okan hocanın yardımcısı olarak takımımızda görev almış olması. Oyuncuları tanıması ve birkaç lisan bilmesi önemliydi. Bize büyük bir enerji kattı ve Yeni Malatyaspor karşısına o enerjiyle çıktık, net bir skorla ayrıldık. Zor maçlar oynadık. Hep rakiplerimizle oynadık. Kendi gücümüzle ligde kaldık ifadelerini kullandı.

'RİZE'DE AİLE ORTAMI VAR'

Gelen futbolcuların Rize'yi benimsediğini dile getiren Bal, 'Çaykur Rizespor ortamı, şehri oyuncuyu içine alıyor. Pandemi süreci zordu. Skoda bize ligin ikinci yarısında katıldı ve ailesiyle bu süreci Rize'de çok rahat geçirdi. Haliyle oyuncu kendisini ait hissediyor. Az süre almış olsa da Garmash da Fernandes de, Tunay da ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Kiralık olmasına rağmen oyuncularımız Rize'yi terk etmedi. Şehirde kaldılar, aile ortamı oluştu' diye konuştu.

'MİNİMUM 7 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ'

Başta defans hattı olmak üzere orta saha ve hücuma da transfer planladıklarını söyleyen Bal, 'Defans, orta saha kenar oyuncu ve forvet transferi düşünüyoruz. Tomas hocayla hazırladığımız bir listemiz var. Çalışmalarımız var, ciddi takviyeler yapacağız. Minimum 7 oyuncu transferi yapacağız' dedi.

'GÖKHAN'A GELEN SÖZLÜ TEKLİFLER VAR'

Rizespor'un iyi kalecilere sahip olduğunu belirten Bal, 'Özellikle kalecilerimize birçok takımın ilgisi var. Kalecilerimiz ellerinden geleni yaptı. Gökhan'dan sonra Tarık görev aldı. Sonrasında Zafer de forma giydi. 3 isim de fırsatlarını iyi kullandı. Gökhan kendisini kanıtlamış bir isim. Teklif gelmesi mutluluk verici, doğru tercihler yaptığımızı gösteriyor. Altyapıdan gelen Boğaçhan da U19 Milli Takımı'nda. 4 kalecimiz var, 4'ü de iyi kaleciler. Gökhan'a sözlü gelen teklifler var. Değerlendireceğiz ve duruma göre bakacağız ama şu an için erken' açıklamasında bulundu.

'REKABETİN OLMADIĞI YERDE BAŞARI OLMAZ'

Yabancı oyuncu kuralının değişimi ile ilgili de Bal, 'Yabancı kuralının bu şekilde devam etmesi çok iyi. Rekabetin olmadığı yerde başarı olmaz. 14 yabancıyı almak zorunda değilsiniz. Düzenleme yapmak gerekiyor ama düzenleme yaparken de bozmamak gerekiyor. Kararlardan önce 3-5 yıl hazırlık yapmamız gerekiyor. Benim federasyonumuzdan dileğim bunu zaman yaymaları. Kuralları altyapıya koymalıyız' ifadelerini kullandı.

MURİÇ 10 MİLYON EURO EDER Mİ DİYENLER VARDI

'Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye göndeirlen Vedat Muriç için Yılmaz Bal, 'Muriç transferi için beklentimiz yok, kulübünün vereceği bir karardır. Geçen sezon Muriç 10 milyon Euro eder mi diye konuşuluyordu ve ben bu fiyatı söylediğimde çok şeyler söylendi. Bugün gelinen noktayı hep birlikte görüyoruz. Onun adına çok sevinçliyiz ve sevdiğimiz bir kardeşimiz' diye konuştu.

'OKAN BURUK, TÜRK FUTBOLUNU FARKLI NOKTALARA GETİRECEK BİR İSİM

Eski teknik adamları Okan Buruk'tan da övgüyle bahseden Bal, 'Okan hoca bizim için de benim için de önemli bir isim. Okan hoca geldiğinde 12 puanla en alt sıradaydık ve 9 maç kazanamamış bir Rizespor vardı. Okan hoca bizi, şehir de Okan hocayı sahiplendi. İç sahada 7-2 mağlup olduğumuz Beşiktaş maçında taraftar hem takımı hem de hocayı tribünlere çağırıp alkışladı. Okan hoca, Başakşehir ile şampiyonluk yaşadı ama Rizespor'da da çok kabul gördü. Okan hocanın çok farklı bir teknik direktörlük kariyeri başladı ve öyle de devam edecek. Okan hoca Türkiye'deki birkaç teknik önemli teknik adamdan birisi. Okan hoca, Türk futbol tarihinde bazı şeyleri değiştirecek, daha farklı noktalara getirecek' dedi.