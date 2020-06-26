Son dakika spor: Manisa'da 2. Amatör Kümede sevindiren gelişme

Son dakika haberine göre TFF Amatör İşler Kurulunun Manisa'da 2. Amatör Lig'i sonlandırıp, önümüzdeki sezon şartları yerine getiren takımların 1. Amatör Kümede mücadele edeceği yönündeki kararı sevinçle karşılandı.

Son dakika spor: Manisa'da 2. Amatör Kümede sevindiren gelişme
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
TFF Amatör İşler Kurulunun Manisa'da 2. Amatör Lig'i sonlandırıp, önümüzdeki sezon şartları yerine getiren takımların 1. Amatör Kümede mücadele edeceği yönündeki kararı sevinçle karşılandı.

TFF Amatör İşler Kurulunun 23 Haziran tarihli toplantısında Manisa adına, "2019-2020 Futbol sezonu 1. Amatör kümede düşme kaldırılmıştır. Birinci Amatör Kümeden SAL terfiler onaylanmıştır. 2. Amatör Küme sonlandırılmış olup, ligde yer alan tüm takımlar yeni sezonda resmi şartları ve taahhütleri yerine getirdikleri takdirde 2020-2021 sezonunda birinci kümede yer alacaklardır." kararı uzun zamandır bekleyen 2. Amatör Kulüplerini sevindirdi.

Manisa ASKF'den yapılan açıklamada, "Bu kararların Manisa Futboluna ve dolayısıyla tüm paydaşlarına hayırlı olsun. Bu süreçte bizlere destek olan ASKF Başkanımız Sayın Erol Timur'a kulüplerimiz adına İl Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz. Ayrıca gündemi doğru yönlendiren spor basınımızın çok değerli temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Derdimiz birkaç kulüp olamaz, tüm kulüpleri kucaklamak gerekiyordu. Önerimizi de doğru bulup, onaylayan başta TFF Başkan Vekili, TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez olmak üzere, Genel Sekreterimiz Sayın Adnan Ersan ve tüm kurul üyelerine teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yeni kurulan ve Manisa 2. Amatör Küme İsmail Bedel Sezonunda 12 puanla lider durumda bulunan ve ASKF'nin aldığı kararlar önümüzdeki sezon 1. Amatör'de mücadele edecek olan takımlardan biri olan 45Manisaspor Teknik Direktörü Rıdvan Türküler ise, "Şampiyon olmak için yola çıkan ve yeni kurulan bir takım olmasına rağmen amatör ruh, profesyonel düşünce içerisinde gerçek bir aile ortamında bir takımdan daha fazlası ve karakterli, kaliteli oyuncu kadrosuyla bu işe gönül veren hedefleri için her türlü özveriyi gösteren başkan ve yönetim kurulu ile yola çıkmıştık. Şampiyon olacaktık inançlıydık. 4 maç 12 puan alıp namağlup liderdik. Lig mecburen yarım kalmıştı. Ama biz sabırla üst lig için bekledik. Sonunda TFF TASKK kararı verdi. Kulüplerimiz adına teşekkür ederiz. ASKF Başkanı Erol Timur ve İl Temsilcisi Behçet Atlı'ya bu süreçte yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Biz bu yola çıkarken hedefler koyduk. Bende şahsım olarak bu hedefler olduğu ve fikirlerimiz aynı olduğu için bu takımda görev kabul etmiştim. Şimdi artık bu hedefler için 1. Amatörde kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz inşallah. Biz önce aile olduk sonra takım olduk. Bu takım hedefleri için Manisa futboluna renk katacak inşallah her yıl bir üst lig hedefine ulaşacak. İnanıyoruz çünkü biriz, beraberiz biz bir aileyiz. İnşallah bende bu takımın hedefleri için bir teknik adam olarak katkı koymaya nasıp olursa devam edeceğim. Tüm amatör takımlara hayırlı olsun. Her şey herkesin gönlüne göre olsun. Kazanan Manisa amatör futbolu olsun. Bazı sıkıntılar saha ve takım sayısı anlamında mutlaka yaşanacaktır. İnşallah sağlıklı bir şekilde önümüzdeki sezon ligler ülke genelinde devam eder." dedi.

45Manisaspor Kulüp Başkanı Yunus Emre Şahin ve Manisa İmam Hatipliler Spor Kulübü Başkanı Murat Emgener de alınan kararın hayırlı olması temennisinde bulunarak emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Spor, Haber

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Güncel
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest Güncel
Son dakika: Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında plajlara gitmek serbest
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Magazin
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: HDP’li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Politika
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya ’israf’ eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Kültür Sanat
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı 3. Sayfa
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Yaşam
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Kültür Sanat
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Haberler››Spor››Son dakika spor: Manisa'da 2. Amatör Kümede sevindiren gelişme - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

14:21: Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor 14:17: Sivasspor zirveye tutunmayı hedefliyor - Spor 14:17: Erdal Erdem, Beşiktaş için 1903 kilometre koşacak - Spor 14:11: Son dakika haber: İspanyol basınında Almeria'nın Guti ile yollarını ayıracağı iddiası - Spor 14:07: Wesley Sneijder'in en büyük hedefi 'Bir gün olacak' dediği Galatasaray Teknik Direktörlüğü - Spor 13:49: Aracı tanındığı için sevgilisinin evine girerken yakalanan Hadise, düşük model bir otomobil aldı - Magazin 13:46: Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı - Spor 13:30: Fernando Muslera, Kasım ayında sahalara dönmeyi planlıyor - Spor 13:26: Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor - Haber 11:58: Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu - Magazin