Haberler » Spor » Son Dakika: Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı - Spor

Son Dakika: Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı

Son dakika: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

09.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:32

Toto Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding , teknik direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

KONYASPOR AÇIKLADI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir. Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir. Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır. Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Konyaspor'da sezon başından beri devam eden kötü gidişatın faturası Aykut Kocaman'a kesildi. Yeşil beyazlı ekip, 21 maçta aldığı 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Konya ekibi bu hafta kendi evinde karşılaştığı Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldı.

Son Dakika: Konyaspor, Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını açıkladı

İttifak Holding, Aykut Kocaman, Konyaspor, Spor


HABER YORUMLARI (8)
AHMET SUPHİ:Artik bu Aykut gibi Ersun gibi teknik direktörlerin zamani gecti birazda genc yeteneklere yönelin bakin Göztepenin Basaksehirin Alanyanin teknik direktörlerine ve tabikki bunlara Besiktasin cicegi burnunda teknik direktörü Efsane Sergen abimizide dahil edelim Türk futbolu bu tür teknik adamlarla gelisecek baska care yok
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
CAN DEP:Fenev iki mac daha kötü gitsin Ersun Yenal istifa Aykut Kocaman buraya deyip tempo tutarlar artik civcivler...
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
BOZKURT:hoca değil el freni
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
KONYA:Rıza hocaya yapılan kallesligin, yönetimin beceriksizliği inşallah düşmeyiz.Dusersek yazık o tesisleşme Ye
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:beşiktaş fenerbahçe maçında taçını çaldığımız günden beri bir daha düzelemedi :)
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
EFEDAYI:Al Aykut''u vur Ersun Yanal''a ; bunlar teknik direktör değil . Cahillere de bunu anlatmak mümkün değil. . .
Yayından Kaldır
13 3
Cevap yaz
HARBİDEN:Geç bile kaldınız bu fb lavuğunu kovmakta zerre kadar acımam iyi bir fb li herzaman satar en sattığı gibi serkanıda kovun
Yayından Kaldır
7 6
Cevap yaz
AYKUT GÜÇCÜCÜK:Defolsun gitsin egolu atkafası. Bidaha gelmesin yattığı yerden para aldı
Yayından Kaldır
5 5
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 14:45:39