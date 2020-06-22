Son dakika! SPOR Voleybol tutkunu aileye federasyondan malzeme desteği

Son dakika haberleri: Voleybol tutkunu aileye federasyondan malzeme desteğiİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de geçimini atık kağıt toplayarak sağlayan 4 ailenin kendi imkanlarıyla yaptıkları voleybol sahasını gören Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, aileye malzeme...

22.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:09
Voleybol tutkunu aileye federasyondan malzeme desteği
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de geçimini atık kağıt toplayarak sağlayan 4 ailenin kendi imkanlarıyla yaptıkları voleybol sahasını gören Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, aileye malzeme desteğinde bulundu.
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde yaşayan akraba 4 aile, koronavirüs salgını sürecinde voleybol oynayarak vakit geçirmek için evlerinin yanına saha yapmaya karar verdi. Gökçe Ailesi, tahta ve gölgeleme filesi kullanarak voleybol sahası yaptı. Kendi imkanlarıyla yaptıkları sahada voleybol oynayan ailenin görüntülerinin haberlerde yer alması üzerine Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu yetkileri aileye, voleybol seti, eşofman, çanta, tişört ve voleybol topundan oluşan malzeme gönderdi.
Aileyi ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, "Voleybol sevdası ile ailemiz kendi imkanları ile direk ve file kurmuşlar. Tabii bunları görüp kayıtsız kalmak olmazdı. Hem İl Müdürlüğü hem de Türkiye Voleybol Federasyonu olarak ilgilendik. Getirdiğimiz malzemeleri dağıttık. İnşallah voleybol sevdası devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
Voleybol Federasyonu İl Temsilcisi Halil Dicle ise "Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın talimatıyla incelemelerde bulunduk. Sahanın yapımında emeği geçen Yusuf Gökçe güzel bir iş gerçekleştirmiş. Kendisine teşekkür ediyoruz. Federasyon Başkanımız da bu duruma kayıtsız kalmadı ve malzeme desteğinde bulundu" şeklinde konuştu.
Kendi imkanlarıyla yaptıkları sahada oynadıklarını anlatan Hanife Gökçe de yetkililere, "Yaptığınız bu malzeme desteği için hepinize teşekkür ederiz" dedi.
Aileler yardım sonrası, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü voleybol antrenörleri ile voleybol maçı yaptı. Son dakika! SPOR Voleybol tutkunu aileye federasyondan malzeme desteği

Kaynak: DHA

Etiketler: voleybol, Kayseri, DHA, Güncel, Haber

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