Son Dakika: Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe gözaltına alındı

Rus merkezli haber ajansı Sputnik'in Ankara bürosunda çalışan 3 kişi sabah saatlerinde "Çalıntı şehir: Hatay " haberi nedeniyle gözaltına alınmıştı. Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de gözaltına alındı.

Sputnik İngilizce sayfasında dün yaptığı "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" haberiyle oldukça tepki çekti. Bu haberler nedeniyle Sputnik Türkiye'nin Ankara çalışanlarının evinin önünde protesto gösterileri düzenlendi. Sabah saatlerinde Ankara bürosunda çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

GENEL YAYIN YÖNETMENİ DE GÖZALTINDA

Sputnik Türkiye'nin Genel Yayın Yönetmeni Mahir Boztepe de bugün öğleden sonra gözaltına alındı. Haberi duyuran Sputnik Türkiye sitesi Boztepe'ye İstabul'daki ofislerine gelen polisler tarafından gözaltı işlemi uygulandığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Rusya merkezli Sputnik'in İngilizce edisyonu "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlığıyla bir haber yayınladı. Bu haber kamuoyunun çokça tepkisini çekti. Ajansın Ankara çalışanları dün akşam saatlerinde evlerinin önünde protesto edildi. Bu sabah Ankara bürosunda çalışan 3 kişi gözaltına alındı.

MAHİR BOZTEPE KİMDİR?

1985, İstanbul doğumlu. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi - Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya İletişim Sistemleri Yüksek Lisans programına başladı. Çeşitli Tv kanallarında metin yazarlığının ardından asıl mesleği olan gazeteciliğe başladı.