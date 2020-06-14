Son Dakika | Suç makineleri yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de onlarca suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelileri yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Son Dakika | Suç makineleri yakalandı
14.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:56
Eskişehir'de onlarca suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelileri yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çamlıca Mahallesi'nde 3 evden hırsızlık yaptığı öğrenilen Nehir K., Handan U. ve Semra G.'yi suçüstü yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan Nehir K.'nın 56, Handan U.'nun 25 ve Semra G.'nin 16 suç kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılar bugün adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Çamlıca Mahallesi, Eskişehir, 3. Sayfa, Haber

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