Haberler » Güncel » Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber

Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi

Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında yargılanan Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Berk Akand ise 18 yıl hapse çarptırıldı.

04.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay ve Berk Akand'ın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand, hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Ankara Kadın Platformu, Kadın Meclisleri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve üyeleri 'Erkek adalet değil gerçek adalet', 'Şule Çet için adalet' yazılı pankart açtı. Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından geçen 2 Ocak'ta öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar ile erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür T.'nin (46) evinde 29 Temmuz sabahı ölü bulunan anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) annesi Feride Karaman da gruba destek verdi.

"KARARIN TAKİPÇİSİYİZ"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Aysun Gençtanır, "Bugün bu duruşmadan çıkacak olan kararın takipçisiyiz. Bundan sonra bu salonlarda katledilen kadınların yaşam tarzı değil, katillerin kendisi yargılanıncaya kadar adliye salonlarını da sokakları da, 'erkek adalet değil gerçek adalet' diyerek doldurmaya devam edeceğiz. Mustafa Damar ve Feride Karaman da yaptıkları konuşmada, adalet istediklerini belirtti.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLAMIŞTI

Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Çağatay Aksu için müebbet ve 39 yıla kadar hapis, Berk Akand için ise 31 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

MÜEBBET HAPİS

Şule Çet'in öldürülmesi davasında yargılanan Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Berk Akand ise 18 yıl hapse çarptırıldı.

Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi

Şule Çet, Aksu, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (24)
ABİ:YÜRÜ GİT BAKAYIM İLERLE.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ABİ:S. A DAHA BU CİNAYETİN AHİRETİ VAR.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
KARŞI:Bİ İNSANIN ÖLÜMÜ 12 YILMI EDİYORMUŞ. . LANET OLSUN BÖYLE ADALETE. .
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
CORCİ:müebbet 12 yıl
Yayından Kaldır
3 0
OKU:müebbet artı 12 yıl aldı düzgün oku
Yayından Kaldır
4 0
AĞA:kızlar ve bayanlar biraz akılarına başlarına alsınlar anne ve babalarının sözünü dinlesinler. bence böyle şeyler daha az olur.
Yayından Kaldır
6 11
Cevap yaz
ABİ:NE ALAKA ÇOKMU AKILLISIN HA.
Yayından Kaldır
6 4
FİLO:ADALET YERİNİ BULDU ÇOK ŞÜKÜR. DARISI DİĞER KATİLLERİN BAŞINA İNŞALLAH. . . . . . .
Yayından Kaldır
13 0
Cevap yaz
DERVİŞ:ALLAH AŞKINA BAKIN ALLAH RAHMET EYLESİN AMA GECENİN DÖRDÜNDE NE İŞİ VARDI O PLAZADA YA BIRAKIN BU İŞLERİNO SAATTE NAMAZ KILMAYA GİTMEDİ ORADA
Yayından Kaldır
19 65
Cevap yaz
KONAMİR:gencecik kıza yazık oldu . . . bırak 4 ü 5 i ölüm var . bir hayat gitmiş gencecik. çok üzüldüm. evet şımarık zengin arkadaşlarda kendi hayatlarını berbat etti . her yönüyle acı
Yayından Kaldır
5 2
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın
Güncel

Son Dakika Haberleri

13:11 Sprey boya ile boyanan kutup ayısının yaşamı tehlikede - Haber
13:10 Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
13:10 Balıkesir'de 29 düzensiz göçmen yakalandı - Haber
13:06 Vali Pekmez, Şehit Demir'in ailesiyle bir araya geldi - Haber
13:05 Boyabat'ta kar mesaisi başladı - Haber
12:22 Nükleer müzakerede ABD'ye verilen süre dolarken Kuzey Kore lideri at üstünde Kutsal Dağa çıktı - Haber
12:14 Son dakika: Şule Çet'in öldürülmesi davasında Çağatay Aksu'ya cinayetten müebbet hapis cezası verildi - Haber
12:01 Son seçim anketinden çıkan sonuç, iki liderin yüzünü güldürecek - Haber
12:00 Son dakika: Ordu'da balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haber
11:14 Son dakika: Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü! Yolcu minibüsü alev alev yandı - Haber
11:26 Gazetede görüp haberdar olduğu devlet desteği sayesinde milyonluk tesis kurdu
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
09:00 Araba dolandırıcılarının taktiği pes dedirtti: Birini Ankara'ya diğerini Manisa'ya attılar
20:19 Mustafa Cengiz, Ömer Bayram'ın Pereira'ya müdahalesine tepki gösterdi!
4.12.2019 13:18:08