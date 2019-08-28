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Huzur Sokağı romanının yazarı Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti

Huzur Sokağı romanı ile tanınan yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, hayatını kaybetti.

28.08.2019 14:02
Huzur Sokağı romanının yazarı Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti

1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan ünlü yazar Şule Yüksel Şenler, yaklaşık 8 aydır solunum yolu enfeksiyonu tedavisi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Şenler, Huzur Sokağı romanı ile tanınıyordu.

1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler, 'Şulebaş' isminin verildiği başörtüsü bağlama şeklinin mucidiydi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

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Huzur Sokağı romanının yazarı Şule Yüksel Şenler hayatını kaybetti

Magazin, Güncel

YORUMLAR (22)
MUSTAFA ERDEM: Allah cc yolculugunu kolay eylesin. rahmetini bol eylesin.
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A: Rabbim müslümanlara emri hak vaki olacağı zaman kolay ölüm versin , Allah hepimizin yardımcısı olsun son nefeste iman versin inşaallah
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4 1
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BAR_MEN_21: Allah Rahmet Eylesin. . . Huzur Sokağı çok güzel bir kitap okumanızı kesinlikle tavsiye ederim. . .
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9 1
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EFE: Allah rahmet etsin. mekanı cennet olsun
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RESUL KOCADAĞ: RABBİM RAHMETİYLE ŞAD ETSİN İNŞALLAH, MEKANI CENNET OLSUN, MAKAMI ALİ OLSUN.
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ALİ: Allah rahmet eylesın. . beş vakit namaza bu kadının huzur sokağı adlı romanını okuduktan sonra başladım. .
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AYHAN BÜYÜKDERE: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Zamanının devrimcisi bir şahsiyetti. Gidenlerin yeri asla doldurulamayacak bir zamandayız Rabbim neslimizi muhafaza etsin.
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ARİF: Allah rahmet eylesin
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YSMN: allah rahmet eylesin
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KUSURLU: RABBİM MEKANINI CENNET EYLESİN
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