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Son dakika: Süleyman Soylu: AFAD yönlendirmeden kimse Malatya ve Elazığ'a bir şey göndermesin

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" ifadelerini kullandı.

26.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'daki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirdi.

678 ARTÇI DEPREM

Bakan Soylu, "4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor" diye konuştu.

"TEMEL GÖREVİMİZ"

Soylu, "Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir" diye konuştu.

"6 BİN 455 ÇADIR KURULDU"

İçişleri Bakanı Soylu, "Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık" ifadelerini kullandı.

"KENDİ BAŞINIZA GÖNDERMEYİN"

Deprem bölgesine iletilmek istenen yardımlarla ilgili Soylu,"Diyanet İşleri başkanımız burada. Hocalar vasıtasıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanımız geldi dün. Rehber öğretmenler vasıtasıyla tüm çocukların taranmasına başlandı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız zaten çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgemize ulaştırılıyor. Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN BİNALAR TARANACAK"

Soylu: "Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır" dedi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Elazığ'daki meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

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Son dakika: Süleyman Soylu: AFAD yönlendirmeden kimse Malatya ve Elazığ'a bir şey göndermesin

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