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Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 32 ölü, 190 yaralı

Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdihamda 32 kişinin öldüğü 190 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Bu gelişmeler doğrultusunda Süleymani'nin defni ertelendi.

07.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:08

ABD operasyonuyla Bağdat'ta öldürülen İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kirman'a getirildi. Cenaze töreninde yüz binlerce insan, sokak ve caddeleri doldurdu. Cenaze töreninde yaşanan izdihamda, hayatını kaybedenlerin olduğu açıklandı. AA'dan alınan bilgiye göre, izdihamda 32 kişinin öldüğü 190 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

MEYDANLAR DOLDU

Bugün defnedilecek olan Süleymani için yine çok yoğun bir kalabalığın erken saatlerden itibaren sokak ve meydanları doldurduğu görüldü.

DEFNİ ERTELENDİ

Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdiham sonrası, İranlı komutanın defin işlemlerinin ertelendiği duyuruldu. Yarım kalan defin işlemlerinin hangi tarihte tamamlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İRAN TARİHİNDE BİR İLK: KIRMIZI BAYRAK ÇEKİLDİ

İran'ın Kum kenti yakınlarındaki Cemkeran'da el-Kaim Camii kubbesine ABD'nin saldırısı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani için kırmızı bayrak çekildi.

Kasım SüleymaniKasım Süleymani'nin cenazesinde 32 kişinin yaşamına mal olan izdihamdan ilk görüntüler

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Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenaze töreninde izdiham: 32 ölü, 190 yaralı

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