Son dakika Süper Loto Sonuçları 27 Haziran: İşte bu akşamın kazandıran sayıları

Perşembe akşamlarının heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları belli oldu. İstanbul Beyoğlu ''ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan 610. Süper Loto çekilişi ile haftanın kazandıran 6 sayısı belirlendi. Geçen hafta 2 milyon devreden Süper Loto''da ikramiye miktarının 4 milyon lirayı aşması oynayanların sayısını ve heyecanını daha da artırdı. Büyük bir merakla beklenen Süper Loto çekilişi sonuçları mpi.gov.tr sitesinde açıklandı. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşamın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

27 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Geçen haftanın Süper Loto sayıları: 5 - 21 - 33 - 38 - 42 - 49

Süper Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 2 milyon 28 bin 785 lira 69 kuruş ikramiye haftaya devretti. Diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 46 kişi 9 bin 98 lira otuzar kuruş, 4 bilen 2 bin 585 kişi 193 lira otuzar kuruş, 3 bilen 54 bin 721 kişi 15 lira otuz beşer kuruş kazandılar.

SÜPER LOTO''DA KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.