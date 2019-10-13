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Son dakika: Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad merkezine girdi

Son dakika: Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, kritik önem taşıyan Tel Abyad'ın merkezine girdi. Batı girişinde çatışmalar yaşanıyor. Bazı noktalarda kontrol sağlandı.

13.10.2019 12:08

Suriye Mili Ordusu iç kesimlere doğru ilerliyor. Barış Pınarı harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad şehir merkezine doğru ilerleyişini Mehmetçik'in kontrolünde sürdüren Suriye Milli Ordusu, kentin doğu kısmını ele geçirdi ve kent merkezine giriş yaptı. Şehrin batı girişinde çatışmalar yaşanıyor.

Tel Abyad'ın batısında yer alan ve ilçe merkezine en yakın köy olan Abatin Köyü de terörden arındırıldı.

Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG hedeflerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Türk askeri ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, yoğun çatışmaların ardından Tel Abyad'ın doğusundaki bulunan mahalleleri ele geçirdi. MSO ve Mehmetçik, Tel Abyad'ın iç kısımlarına doğru ilerliyor.

TEL ABYAD NEREDE?

Tel Abyad, Balıh Nehri boyunca yer alan, Fırat'ın doğusunda bulunan bir şehirdir. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin tam karşısında yer alan kent, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırmak istediği bölgeler arasında yer alıyor.

RESULAYN KONTROL ALTINA ALINMIŞTI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK'nın kontrolündeki Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezini kontrol altına almıştı. Resulayn, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin tam karşısında yer alıyor.

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Son dakika: Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad merkezine girdi

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