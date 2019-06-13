Suriye'den, Türkiye'nin gözlem noktasına havanlı saldırı: 3 asker yaralı

Suriye'nin İdlib bölgesinde, geçtiğimiz haftalarda yeniden şiddetlenen çatışmaları sonlandırmak için Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes sağlandığı bildirilmişti. Bu gelişmenin ardından Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde'ki 10 numaralı gözlem noktasına Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlık, 3 askerin de hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Suriye'nin İdlib vilayetinde hükümet güçleri ve muhalifler arasında arasında tam kapsamlı bir ateşkesin Türkiye ve Rusya arabuluculuğunda sağlandığı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, gece Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir."