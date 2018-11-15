Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'ndan Kaşıkçı İtirafı: Suç ve Büyük Bir Hataydı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili açıklamada bulundu. Cubeyr, "Olay büyük bir suç ve büyük hata. Suça karışan herkes soruşturulup yargılanacak. Olay adli bir vaka ve siyasileştirilmesini reddediyoruz. Halen cevap bekleyen sorular var. Kaşıkçı davasının uluslararası boyuta taşınması kabul edilemez" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ÇABALARINI REDDEDİYORUZ"

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan Başsavcılığı'nın açıklama yapması ve soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından bir açıklama da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'den geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Kaşıkçı olayı yargıya intikal etmiştir. Kaşıkçı olayının siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan'ın içişlerine müdahale çabalarını reddediyoruz" dedi.

"BU SUÇA KARIŞANLARIN HERKES SORUŞTURULUP YARGILANACAK"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Türkiye'den 3 kez kanıt istediklerini ancak alamadıklarını da iddia etti. Dışişleri Bakanı Cubeyr, "Bu suça karışanların herkes soruşturulup yargılanacak" şeklinde konuştu.