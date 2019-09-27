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Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı! Derbiyi statta izleyecek

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasını kaldırdı. Ali Koç derbiyi statta izleyebilecek.

27.09.2019 13:58

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasını oy birliğiyle kaldırdı.

İşte Tahkim Kurulu kararı;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe Başkanı Koç, yaptığı açıklamada"Onların fıtratında olan bir şey (Galatasaray, Fatih Terim). Dünya neler konuşuyor, biz neler konuşuyor. Bizim ülkemizde yok efendim tweet 19:05'te atılmış. Biz şunu konuşalım; bir teknik adamın sicili neden bu kadar bozuktur, neden bu kadar çok ceza alır? Bunları konuşmuyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken şeyler çok daha farklı ama bizde bir kavga gürültü devam ediyor"demişti.

Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezası almıştı.

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Tahkim Kurulu, Ali Koç'un cezasını kaldırdı! Derbiyi statta izleyecek

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor

YORUMLAR(76)
UAGS:ALLAH VAR GAM YOK. . . . . ADALETSİZ DAVRANAN TÜM KURUMLARIN ALLAH BELASINI VERSİNNNNNNNN
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UAGS:GELİP İZLEMESİ İYİ OLACAK KULAKLARININ PASI SİLİNİR. . . . ONU NE KADAR SEVDİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ :)))))))))))
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KSK Lİ MESUT:Ağlayın conconlar ağlayın. Daha iyi günleriniz. Paratör iyi yemliyo bu kamilleri. Haa pardon conconları...
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0 1
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ACIGERÇEK:hayırdır cinconlular hani Ali Koç ceza aldığı zaman ''federasyonla anlaştı telekom stadına gelmemek için kendisine ceza verdirtti'' diyordunuz şimdi ne oldu? hadi söyleyin bakalım
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2 3
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XX:sikeci fb yonetimindeki adamlar tff baskani olursa daha coook pis koku yayilir bastan yazmisdim
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FENERASYON.:Yahudinin adamlari var galatasarayin kimsesi yok serefsiz fenerasyon mustafa cengiz derhal istifa etmeli galatasay futbol kulübünün hakkini arayamayan baskan lazim degil.
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25 14
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KSK LI ALİ:ersun yanal para almıyor fbeş ten puhaaaa. SMS lerin 20 trilyoncuğu yanala gidiyor. puhaa
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6 5
KSK Lİ MESUT:Hoooşt. Paratörün evlatları atlamışlar
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10 20
KIZGIN SERİKLİ:tabii ya pegasuslu koç ali. . . kolay değil koç olmak. . anadolu kulubu olsa yanmıştı. . nasıl adalet ama. . sevsinler. . para var herşey var para yok kepazesin
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28 7
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...:Şimdi kuduracaklar kesin
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11 15
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