13 Aralık 2018, 16:08
»»

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun Hak Mahrumiyeti Cezasını Kaldırdı

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na PFDK'nın verdiği 60 günlük hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasını kaldırdı.

Tahkim Kurulu, PFDK'nın 60 gün hak mahrumiyeti verdiği Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı. Başakşehir'de forma giyen Manuel da Costa'nın 3 maçlık cezası ise onandı.

İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK'nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/474 K.2018-2019/514 sayılı kararına itirazı incelendi. Başvuran kulüp ve kulüp başkanı tarafından duruşma talep edildiği görüldü. Duruşma için tayin edilen, 13.12.2018 Perşembe günü saat 14:00'de başvuruda bulunan kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile kulüp yöneticisi ve vekili Av. Eda Lermi Zorer'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun itirazlarının kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına oybirliği ile,

DA COSTA'NIN CEZASINA ONAMA

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

Ahmet Ağaoğlu,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Tahkim Kurulu,Trabzonspor
13 Aralık 2018 Perşembe 16:08



YORUMLAR (6)
_._: Mustafa Cengiz olsaydı 2 katına çıkartılırdı maalesef. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BELHANDA: adam torpilli...karadenizli ya..federasyon başakşehir..kasımpaşa yada trbzonu bu sene bişekilde şampiyon yapacak..
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DEVLET KENDİNE GEL: tahkim kurulunun da paraya ihtiyacı var anlaşılan devlet batmış onların batması normal
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
KARADENİZLİLER 61: ADALET YERİNİ BULMUŞ
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
..: TTÜPKAFA VE TAYFASI O KADAR ŞARTLANMIŞ Kİ BAŞAKŞHRİN ŞAMPİYONLUĞUNA TRABZON BİRAZ KAFAYI KALDIRDI HEMEN OPERASYONLAR BAŞLADI ÖNDE GS ŞİMDİ TRABZON YEMEZLER AMAÇ BAŞAKŞEHİRİ ŞAMPİYON YAPIP KATARLILARA SATMAK
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz