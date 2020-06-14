Son dakika... Taksim Meydanı'nda "pes" dedirten müzik şöleni

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanların Covid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske uyarıları devam ederken, Taksim Meydanı'nda "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler kameraya yansıdı.

14.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanların Covid-19'a karşı sosyal mesafe ve maske uyarıları devam ederken, Taksim Meydanı'nda "bu kadarına da pes" dedirten görüntüler kameraya yansıdı. Meydanda toplanarak eğlence düzenleyen yaklaşık 50 genç, korona virüs önlemlerini adeta hiçe saydı.
Dünyada 450 bin, Türkiye'de ise 4 bin 792 kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs vakaları hızla artmaya devam ediyor. Özellikle normalleşme adımları ile birlikte vatandaşların sokağa çıktığı bugünlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzman isimler, vatandaşları alınan önlemlere uyulması konusunda her gün uyarıyor. Dün akşam ise Taksim Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 yabancı uyruklu genç, müzik partisi düzenledi. Gençlerin çoğunun maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Gençlerin sık sık müzik eşliğinde dans ettiği gözlemlendi. "Bu kadar da olmaz" dedirten anlar kameralar tarafından kaydedildi.
(Sümer Avcı/İHA) Son dakika... Taksim Meydanı’nda ’pes’ dedirten müzik şöleni

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Taksim, Güncel, Haber

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