Son Dakika: Taliban, ABD askeri personelini taşıyan uçağı düşürdü, kurtulan olmadı

Reuters Haber Ajansı'na göre, Taliban güçleri, Afganistan Gazni'de ABD askerleri personelini taşıyan bir uçağı düşürdü. Uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği bildirildi. Uçakta üst düzey ABD askeri yetkililerin olduğu iddia edildi.

KAZA SONRASI JETİN BÜYÜK BİR KISMI YANDI

Afgan medyası, Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak ilçesine düşen uçağın Bombardier Global Express tipi bir jet olduğunu; uçağın büyük bir bölümünün kaza sonrası yandığını duyurdu.

Yerel medya, ekiplerin bölgede çalışmasının sürdüğünü; kazada hayatını kaybeden ya da yaralananlar hakkında her hangi bir bilgi paylaşılmadığını duyurmuştu.

HAVA YOLUNA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Reuters, Gazne Valiliği SözcüsüAref Noori'nin "Ariana Afgan Havayolları'na ait Boeing model bir uçak, Gazne ilinin Deh Yak ilçesinin Sado Khel bölgesinde yerel saatle 13.10'da düştü" ifadelerini kullandığını bildirdi.

HAVAYOLU ŞİRKETİ YALANLAMIŞTI

Afgan haber ajansı Pajhwok Afghan News ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.

ABD HAREKETE GEÇTİ, RAPORLAR İNCELENİYOR

Afgan ordusuna bağlı ekipler kazanın olduğu bölgeye sevk edilirken, ABD ordusu da kazaya dair raporları incelediğini açıkladı.

JETİN 83 KİŞİYİ TAŞIDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Afgan yerel basını, düşürülen jetin 83 kişiyi taşıdığını iddia ederken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.



