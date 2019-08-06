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Çiftçilere 1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün 18.00'de başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 227 bin çiftçiyi kapsayan 1,2 milyar liralık destek ödemesinin bugün saat 18.00'de başlayacağını açıkladı.

06.08.2019 12:26
Çiftçilere 1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün 18.00'de başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, 227 bin çiftçiye yapılacak olan 1,2 milyar TL destekleme ödemesinin bugün saat 18.00'den itibaren başlayacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"ÖDEMELER 18.00'DEN İTİBAREN BAŞLAYACAK"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır destek ödemelerini Kurban Bayramı öncesi ödüyoruz. Bu çerçevede 'Yağlı Tohumlu Bitkiler' fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmı ile 'hububat, baklagil ve dane mısır desteği' olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon TL ödenecek. Ödemeler bugün saat 18.00'den itibaren başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun"


Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel

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