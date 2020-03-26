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Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs nedeniyle ekmeğe tüketicinin temasının sınırlandırılması için, satışın artık sadece market ve fırınlarda yapılacağını söyledi.

26.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:41

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdıklarını belirten Pakdemirli, "Ekmek artık sadece market ve fırınlarda satılacak" dedi.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları:

"Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Birçok ülke önce can, sonra canan hesabıyla gidecek. Sosyal izolasyon toplumlara yansımış durumda. Ülkeler balık almıyor, domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var. Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi yok. Çiftçimiz üretime devam etsin, devlet ne gerekiyorsa onların yanında. Çiftçiler tarlasına rahatça gitsin bunun genelgesi de yayınlandı. Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk.

"ETİN FİYATIYLA OYNARLARSA GEREĞİNİ YAPARIZ"

Ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdık. Ekmek artık sadece market ve fırınlarda satılacak. Etin fiyatıyla birileri oynamaya kalkarsa gereğini yaparız. Gerekirse et ithalatı yaparız.

"BARAJLARIN DOLULUK ORANI ŞU AN YETERLİ"

İçme suyu ile ilgili barajlarımız bu yıl yüzde 56 oranında dolu. Barajların doluluk oranı şu an yeterli. Su her zaman önemli. Hijyene dikkat edelim ama çeşmeyi açıp suyu da boşa akıtmayalım. Suyumuz kıymetli iktisatlı gidelim.

"KOLONYA VE DEZENFEKTANDA 5 AYLIK STOK VAR"

Alışverişlerde kolonya satışı yüzde bin artmış. Etil alkolü Türkiye üretir. Kolonya ve dezenfektanda 5 aylık stok var, üretim konusunda sıkıntı yok. 500 kooperatif market hedefi projesinde 250 milyon liralık bir yatırım var. Burada amaç kaliteli ürünleri vatandaşa sunabilmek.

"MANGAL KEYFİMİZDE OLAMAYIVERSİN"

İnsanlar tabii ki sokağa çıkacaklar. Ama bu işi ciddiyete almamız lazım. Mangal keyfimiz de olmayıversin. Sosyal mesafeye dikkat edilmezse katı kurallar koyabiliriz."

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Etiketler: Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi, Güncel

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak

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