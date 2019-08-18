Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den Ege bölgesindeki 4 yangınla ilgili açıklama

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmakta güçlük çekilirken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rüzgara rağmen ekiplerin çalıştığını söyledi. Bakan Pakdemirli, son dönemde artan yangınların nedenleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yangınların çoğu dikkatsizlik ve ihmalden" ifadesini kullandı.

BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Bugün öğle saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Tırazlı Köyü yakınlarındaki orman yangını rüzgarın şiddeti sebebiyle henüz kontrol altına alınamadı. Zaman zaman saatte 90 km/s şiddetle esen rüzgar ekiplere de zor anlar yaşatıyor. Hava şartları sebebiyle ekipler yangına havadan müdahale etmekte zorlanırken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Havadan incelemelerde bulunan Pakdemirli, bölgede bulunan bir gözetleme kulesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"RÜZGAR NEDENİYLE İNİŞTE TEHLİKE GEÇİRDİK"

Hava şartlarının olumsuzluğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Şartlar çok zor. Rüzgar sebebiyle helikopterle inişte tehlike geçirdik. Orman genel müdürümüz iniş sağlayamıyor. 8 helikopter, 40'ı aşkın arazöz ve çok sayıda personelle yangına müdahalemiz devam ediyor" dedi.

"YANGINLAR BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI"

İzmir'in Urla ilçesinde ve Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, "Rüzgâr sebebiyle dikkatli olmalıyız. Hava şartları olumsuz olduğu için havadan istediğimiz müdahaleyi yapamıyoruz ama ekiplerimiz elimizden geleni yapıyor. Urla'da devam eden yangın kontrol altına alınmak üzere. Milas'ta da yangın kanyona hapsedildi. Göreceli olarak kontrol altında diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde meteorolojik şartların iyi olacağını varsayarak mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.