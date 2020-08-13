Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangın bölgesini havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Balçova'da yangın çıkan bölgede havadan incelemelerde bulundu. Pakdemirli, yangın kontrol altına alına kadar bölgeden ayrılmadı.

Bakan Pakdemirli, Balçova yakınlarında yangın çıktığı haberini alınca bölgeye intikal etti.

Komuta helikopterinde bulunan Pakdemirli, hem yer hem de hava ekiplerinin çalışmalarını inceledi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, Bakan Pakdemirli, yangın kontrol altına alınana kadar bölgeyi terk etmedi.

Yangında çalışmalar İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de görüntülendi.

Balçova ilçesinde bulunan baraj yakınlarında saat 16.53'te yangın çıkmış, yangına ilk müdahale 17.02'de yapılmıştı. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 6 helikopter, 1 İHA, 13 arazöz, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik eleman ve 54 orman işçisiyle müdahale edilmişti.