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Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 12 ölü

Son dakika: Tayland'ın Nakhon Ratchasima şehrinde bir asker silahlı saldırı düzenledi. Yetkililer ilk belirlemelere göre en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

08.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:59

'da Terminal 21 isimli alışveriş merkezinde orduda görevli bir asker rastgele ateş açtı. Olayda en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelirken, üstünde askeri üniforma ve kaskı olan saldırganın halen yakalanamadığı ve olay yerinde kaosun devam ettiği bildiriliyor.

"ÖLMEYEN 3 KİŞİ DAHA MI VAR?"

Jakrapanth Thomma isimli asker AVM'de katliama imza atarken sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapıyor. Kalabalığa ateş ederken Facebook hesabından canlı yayın yapan askerin, "Öldürmekten o kadar yoruldum ki artık parmağımı bile kıpırdatamıyorum. Çok yoruldum, ölmeyen 3 kişi daha mı var?" ifadelerini kullanıyor.

KAÇMAYA ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Korkunç olayı yaşayan tanıkların çektiği dehşet verici görüntülerde, kaçmaya çalışan insanlara ateş edilmesi gözler önüne seriliyor.

Son dakika: Tayland'da silahlı saldırı! Asker ateş açtı: En az 12 ölü

Tayland, Dünya


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