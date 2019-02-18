TBMM Başkanı Binali Yıldırım Görevi Bırakıyor

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim." dedi.

YILDIRIM, VEDA YEMEĞİNDE KONUŞTU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. Yıldırım, "Yemekten sonra ayrılma dilekçemi teslim edeceğim" ifadelerini kullandı. Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı görevinden ayrılıyor. Yıldırım Ankara'da siyasilerin katıldığı bir veda yemeği düzenledi.



Dilekçesini teslim edeceğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. Parlamenter sistemin son başbakanıydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığı görevine aday olan da ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz."