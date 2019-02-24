Son Dakika! TBMM Başkanlığı Seçiminin İlk Tur Sonuçları Belli Oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismi seçiyor. İlk tur oylamada 4 aday da gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda AK Partili Mustafa Şentop 322, CHP'li Engin Altay 120, HDP'li Serpil Kemalbay 45 ve İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için görevinden istifa etmesine ilişkin dilekçesinin, 19 Şubat Salı günü TBMM Genel Kurulu'nda okunmasının ardından başlayan adaylık sürece dün sona ermişti.

4 PARTİDEN 5 ADAY

Seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, bugün Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılıyor. Meclis Başkanlığı için AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, Meclis Başkanlığı'na aday oldu.

İLK TUR OYLAMA

TBMM Geçici Başkanı Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylaması başladı. Birinci tur oylamasının sonucunda, AK Parti Adayı Mustafa Şentop 322, CHP'li Altay 120 oy aldı. Altay'ı 45 oy ile HDP'li Serpil Kemalbay takip ederken İYİ Partili İmam Hüseyin Filiz 35 oy aldı.

İLK 2 OYLAMADA 400, 3. OYLAMADA 301 OY ARANIYOR

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Bu oylamada da en fazla oy alan aday, başkan seçilecek.

AK PARTİ'NİN YENİ TBMM BAŞKANVEKİLİ SÜREYYA SADİ BİLGİÇ OLDU

Toplantının başında ise Genel Kurul'da, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanvekilliğinden, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in de Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinden istifaları okundu.

Hemen ardından yapılan oylamada da Mustafa Şentop'un istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliği'ne, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç; Bilgiç'ten boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan seçildi.