14 Kasım 2018, 13:24
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TBMM'de İntihar Girişiminde Bulunan Vatandaş, İkna Edildi

TBMM Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkan bir vatandaş, intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıkan vatandaş, milletvekilleri tarafından ikna edildi.

TBMM Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Aşağıda branda gerilerek tedbir alınırken polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Milletvekillerinin girişimleri ile çatıya çıkan vatandaş ikna edildi.

AK PARTİ'Lİ VEKİLLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

İntihar girişiminde bulunan kişinin 20 gündür AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile görüşmek istediği ancak görüşemediği kaydedildi.

SAFFET SANCAKLI İKNA ETTİ

Olaya müdahale eden AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti. Vatandaş, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı tarafından ikna edildi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

Polis,Halkla İlişkiler
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:24



YORUMLAR (104)
POSTACI: HERŞEY YOLUNDA BU ADAMIN İŞLERİN YOLUNDA OLDUĞUNDAN HABERİ YOK HERHALDE BİRİSİ HABER ETSİN
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  • PASTACI : Postacı senin çorban kaynıyor karnın tok diye herkesi kendin gibimi zannediyorsun. . . Bu kadar vurdum duymaz duyarsız olmayın
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LALE YILMAZ: BİR MİLLETVEKİLİ VATANDAŞIYLA GÖRÜŞMÜYORSA DİYECEK SÖZ YOK.
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ATLASANA: paran yoksa çatıya çık . kafan bozulldumu daga çık ne güzel dünya
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A.: salako ısımlı kardes sen 1 ay faturasını gecıren ıcerı gırecekmıs kanunu cıkmıs olayını nerden okudun bunu merak ettım. bıde acaba sen elektrık faturası oduyormusun acaba ! kacak kullanımdan dolayı ceza var buda senın karın agrını bellı edıyor. pıyasa normal mi degil tamam ama sizin kacak kullanımlarınız bu mılletın sırtına kambur oldu daha cok para verin diyorsun sen once odemen gerekeni öde. sonra DÖVLÖT BÖZÖ BAHMÖYÖR de
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