Son Dakika! Köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'nin torba kanun teklifinin "1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezasını affeden" maddesi kabul edildi.

ÜÇ AY İÇİNDE İADE EDİLECEK

Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise yasanın yürürlük tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde, üç ay içinde iade edilecek.