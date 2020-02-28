Son Dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayımladı. Yayınlanan ortak bildiride, "Çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Ordusu'nun verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tam" denildi.

"ACIMIZ BÜYÜKTÜR, MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin yayınladığı ortak bildiride, "27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimi'in başı sağ olsun.

Bu alçak ve menfur saldırıyı Millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki aşağıda imzası bulunan parti grupları olarak, şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz.

"TÜRK ORDUSU, VERİLEN GÖREVLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRECEKTİR"

Kahraman Türk Ordusu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi Aziz Milletimiz ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz" ifadelerine yer verildi.