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Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti

Son dakika: TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosu'nun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.

13.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 20:17

ABD Senatosu'nda kabul edilen 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen sözde Ermeni tasarısına bir tepki deTBMM Genel Kurulu'ndan geldi.AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları,ABD Senatosu'nun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.

NE OLMUŞTU?

Demokrat New Jersey Senatörü Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Texas Senatörü Ted Cruz tarafından sunulan söz konusu tasarıya ilişkin Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, kurulda hazır bulunan senatörlerden oylamaya karşı çıkan olmadı.

Senatonun bu konudaki görüşünü yansıtan bir düzenleme olan karar tasarısının, yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Daha önce Beyaz Saray'ın da devreye girmesiyle Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, tasarının oylanmasını engellemişti.

29 Ekim'de Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada da 11 "hayır" oyuna karşılık, 405 "evet" oyu ile 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısı kabul edilmişti.

Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 5 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel


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