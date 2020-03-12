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Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı

Son dakika: Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'nda dün gece dezenfekte işlemi uygulandı.

12.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:33

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu'nda dün gece hummalı bir çalışma vardı. Vekillerin oturduğu sıralar koronavirüse karşı dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs 10 Mart itibarıyla Türkiye'de de görüldü. Salgının ülkemizde görülmesinin ardından devlet kurumları da tedbirlerini artırdı.

MECLİS GENEL KURUL SALONU'NDA DEZENFEKTE İŞLEMİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu, dün gece özel kıyafetli ekipler tarafından koronavirüse karşı dezenfekte edildi. Vekillerin Meclis çalışmaları sırasında oturduğu koltuklara olası bir hastalığa karşı özel solüsyon püskürtüldü.

Dün akşam TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu'nda da kapsamlı bir dezenfeksiyon yapıldı. Bugün 3 bin 472 ziyaretçinin kabul edildiği Meclis'te, benzer yoğunlukların yaşandığı günlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya devam edilecek.

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NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlık Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık 2019'da görülen koronavirüs (Kovid-19), tüm dünyada 4 binin üzerinde kişinin ölümüne neden oldu. Hastalık görülen insan sayısı ise 100 bini geçmiş durumda. Türkiye, komşuları İran, Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Irak'ta görülen vakaların ardından tedbirlerini artırdı ve bazı sınır kapılarını kapattı. Hastalığın görüldüğü günden bu yana kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 11 Mart 2020'de 01.00'de kameralar karşısına geçerek canlı yayında Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Mahremiyet için hastanın adını ve görüldüğü ili açıklamadı.

Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Etiketler : Güncel

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