TCDD Genel Müdürü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Görevden Alındı

Tren kazalarının ve Doğu Ekspresi'ndeki bilet skandalının ardından eleştirilerin hedefi olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı. Kıyı Emniyeti Genel Müdür Hızırreis Deniz de görevden alındı.

APAYDIN'IN YERİNE UYGUN ATANDI

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın, Çorlu ve Ankara'da yaşanan tren kazaları ve Doğu Ekspresi'ndeki bilet sorunu nedeniyle umre dönüşü görevden alınacağı ileri sürülmüştü. İsa Apaydın görevinden alındı. Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın

İsa Apaydın döneminde yaşanan tren kazaları;

6 Mayıs 2017 – Ankara-Kırıkkale hattında ilaçlama yapan trenin vagonu devrildi. Vagonun altında kalan işçilerden biri yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

4 Ağustos 2017 – Elazığ'da yük treni devrildi: 2 makinist yaşamını yitirdi.

8 Temmuz 2018 – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında yolcu treni devrildi. 25 kişi hayatını kaybetti.

13 Aralık 2018 – Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, kılavuz trene çarparak kaza yaptı, 4 kişi ölürken 43 kişi de yaralandı.

DENİZ'İN YERİNE ÜNÜVAR GÖREVLENDİRİLDİ

Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hızırreis Deniz görevden alındı. Yerine Deniz Ticareti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar görevlendirildi. Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'ne kaydırıldı.

Öte yandan Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne Ahmet Selçuk Sert görevlendirildi.