Son dakika! Tekirdağlı şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da geçtiğimiz günlerde havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından patlayıcıların kontrollü olarak imha edilmesi maksadıyla taşındığı kamyondan indirildiği sırada yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'da Taşkısığı mevkiinde meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz'ün (40) Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'daki evine acı haber dün ulaşmıştı. Haberi duyan şehidin babası Basri ve annesi Fatma Akgöz ile yakınları yasa boğuldu. Şehit Halil Tuna Akgöz için bugün Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi. Törende şehit babası Basri Akgöz güçlükle ayakta dururken, şehidin eşi Canan Akgöz ve oğlu Alper Akgöz askeri üniforma ile törene katıldı. Süleymanpaşa ilçesi Rüstempaşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, diğer kurum müdürleri ve belediye başkanlarının yanı sıra yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşları sel oldu. Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazıyla şehit son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında şehidin oğlu askeri üniforma ile saf tutarken, şehidin babası güçlükle ayakta durabildi. Cenazeyi tören mangası ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım omuzladı.

Şehit Halil Tuna Akgöz'ün evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ