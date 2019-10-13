Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy teröristlerden kurtarıldı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 5. gününde. Sahadan gelen son dakika bilgilerine göre harekat kapsamında Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Tel Abyad'daki YPG hedefleri obüslerle vuruluyor. Tel Abyad içerisindeki Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanlarından alınan bilgiye göre, muhalif askerler şu an ilçe merkezinin doğu ve batısından ilerlemeye çalışıyor.

YPG/PKK'lı teröristler ilçe merkezinin yakın çevresinde direniş gösteriyor. SMO, bölgeye takviye güçler sevk ediyor.

42 KÖY TERÖRDEN TEMİZLENDİ

Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk belde merkezi, harekat kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı. Suriye Milli Ordusu askerleri, belde merkezinde kontrolü sağladı. Kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyeti devam ediyor. Harekatta Tel Abyad ve Resulayn ilçelerine bağlı 42 köy, YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Rasulayn ve Tel Abyad'da alınan köyler şunlar:

Ziyade, Saide, Dadat, Dabaa, Ruveybe, Serd, Cendavi, İsavi, Diik Şarki, Abu Kabir, Huylan Şarkiye, Rakba, Muhysiniyye, Kuneytira, Zazua, Şakba, Tel Abdullah, Um Harmala, Kattar, Er Rasim, Turuydin, Rafah, El Gacir, Camus, Hüsnü Garbiyya, Hüsnü Şarkiyya, Hatun, Kayun, Ayşah, Bir Aflaah, Recan, Acla, Ebu Calut, Kulayah, Advaniyye, Samo, Şeria, Bir Şamoo, Mabruka, Deham, Raviye ve Tuveyne.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmiş oldu.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti sürüyor.

480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekat kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlı açıklamasında "Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA'larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu" denildi.

Harekatta Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali dün kontrol altına alınmıştı.