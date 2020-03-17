Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren 250 TL'ye çıkarıldı.
Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Son tedbir açıklaması Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) geldi. BKM, koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ödemelerde işlem limitinin artırıldığını duyurdu. BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi'' dedi.
NAKİT PARA KULLANIMI AZALDI
Koronavirüs salgını sonrasında hijyen konusundaki uyarılar etkili olurken, nakit para kullanımı azaldı. Vatandaşlar nakit para yerine temassız ödemeyi tercih etmeye başladı.
MART'IN İLK 11 GÜNÜNDE YÜZDE 9'LUK ARTIŞ VAR
Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü ay olan Mart'ın ilk 11 günündeyerli kartlarla yapılan ödemeler bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterirken, nakit çekim tutarı aynı seviyelerde kaldı. Yani kart kullanıcıları nakitten çok karta yöneldi.