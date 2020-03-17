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Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yarından itibaren 250 TL'ye çıkarıldı.

17.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:03

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. Son tedbir açıklaması Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) geldi. BKM, koronavirüs tedbirleri kapsamında temassız ödemelerde işlem limitinin artırıldığını duyurdu. BKM Genel Müdürü Soner Canko, "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart'tan başlayarak 250 liraya yükseltildi'' dedi.

NAKİT PARA KULLANIMI AZALDI

Koronavirüs salgını sonrasında hijyen konusundaki uyarılar etkili olurken, nakit para kullanımı azaldı. Vatandaşlar nakit para yerine temassız ödemeyi tercih etmeye başladı.

MART'IN İLK 11 GÜNÜNDE YÜZDE 9'LUK ARTIŞ VAR

Koronavirüsün Türkiye'de ilk görüldüğü ay olan Mart'ın ilk 11 günündeyerli kartlarla yapılan ödemeler bir önceki ayın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterirken, nakit çekim tutarı aynı seviyelerde kaldı. Yani kart kullanıcıları nakitten çok karta yöneldi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son Dakika: Temassız işlem limiti 250 TL'ye çıkarıldı
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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