Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak

Son dakika: Temmuz ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 27-29 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

20.07.2020 10:20 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:19

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

ÖDEMELER 27-29 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

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Son Dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27-29 Temmuz arasında yapılacak
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Ekonomi, Güncel, Haber
Yorumlar (6)
KÜÇÜK ESNAF: özel setör dahıl iişçinın calışmasada calışsada maaşı işliyor kırızde örnegın kamu da çalışan bazı işçilerı devlet işden cıkmasın ama ben maaşını verıyorum evde otursun dıyor adam yatarak 4000 bın tl maaş alıyor böyle olursa devlet batar tabı ben pandemıde dukkanımı 2 ay kapattım devlet 2 aylık bagkur pırımımi affetmıyor bız küçük esnaflar bu vatanda yasamıyoz
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RAMAZAN DEDE SALĞIN: Yahu 3 aydır bekliyorum ne gelen var ne bişey hepsi hikâye bunlar ancak kendi kendine bakan
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SÜPERMEN: İşveren işçiyi devletin parasıyla köle gibi kullanmaya devam edecek.sozde böyle çalıştırmak yasak calistirmayan firma yok kontrol etsinler görürler!!! herşey işveren için işçinin durumu çok kritik değil!
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