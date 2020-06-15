Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi

Son dakika: Terör örgütü PKK'ya karşı gece vakti başlatılan Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edildi.

15.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:12

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı gece vakti Pençe- Kartal Operasyonunu başlattı. TSK'ya ait savaş uçakları, operasyon kapsamında Kandil ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini gece boyunca vurdu. Operasyon sonrası MSB'den yapılan açıklamada 81 hedefin imha edildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe-Kartal Operasyonunun başladığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

SİVİLLERİN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN HASSASİYET GÖSTERİLDİ

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

81 HEDEF İMHA EDİLDİ

Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir."

Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK’ya ait 81 hedef imha edildi
Etiketler: Kartal, PKK, Güncel, Haber

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