Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı - Haberler

Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Son dakika: Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında, 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı. Askerlerimize yönelik saldırı sonrası başlatılan operasyonda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

25.03.2020 22:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:59
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞTİR"

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

SALDIRI SONRASI DÜZENLENEN OPERASYONDA 8 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası operasyon düzenlendiğinin açıklayarak 8 PKK'lı teröristin hava taarruzuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Manisa'nın Turgutlu ilçesine şehit ateşi düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PENÇE-3 Harekatı sırasında teröristlerce girilen çatışmada havan atışı nedeniyle Uzman Onbaşı Onur Karakaya şehit düştü. 22 yaşındaki Karakaya'nın annesi Ümmü ile babası İbrahim Karakaya'ya acı haber verildi. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri tarafından aileye haber verilmesi sonrasında 112 Acil Servis ekipleri de kapıda hazır bekletildi. Acı haberin ardından babaocağına Türk bayrağı asıldı. Öte yandan acılı aileye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğü psikologları tarafından da destek verildi.

Yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki şehidin 3 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.

Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Etiketler: Irak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 59’a, vaka sayısı 2433’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için ’Basit bir grip’ dedi Haberler
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin’i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haberler
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı Haberler
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa’da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü Haberler
Fransa'da koronavirüs durdurulamıyor! Son 24 saatte 231 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

23:58: İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi - Haber 23:58: Antik kentin kalıntılarına saldırı - Haber 23:57: ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları - Haber 23:57: MANİSA Turgutlu'ya şehit ateşi düştü - Haber 23:54: Barış Pehlivan'ın darbedildiği iddiasıyla ilgili soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına karar... - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber 22:50: Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı - Haber 21:55: Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi - Haber 21:48: Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi - Haber