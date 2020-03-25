Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütünün düzenlediği saldırıda 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Mart 2020 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

"GEREKLİ KARŞILIK VERİLMİŞTİR"

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır" denildi.

Açıklamada, derin bir acı ve üzüntüye neden olan olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulurken, yaralı askerler için de acil şifa dilekleri iletildi.

SALDIRI SONRASI DÜZENLENEN OPERASYONDA 8 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası operasyon düzenlendiğinin açıklayarak 8 PKK'lı teröristin hava taarruzuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Manisa'nın Turgutlu ilçesine şehit ateşi düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PENÇE-3 Harekatı sırasında teröristlerce girilen çatışmada havan atışı nedeniyle Uzman Onbaşı Onur Karakaya şehit düştü. 22 yaşındaki Karakaya'nın annesi Ümmü ile babası İbrahim Karakaya'ya acı haber verildi. Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi daire yetkilileri tarafından aileye haber verilmesi sonrasında 112 Acil Servis ekipleri de kapıda hazır bekletildi. Acı haberin ardından babaocağına Türk bayrağı asıldı. Öte yandan acılı aileye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürlüğü psikologları tarafından da destek verildi.

Yaklaşık 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki şehidin 3 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.