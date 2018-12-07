Vezneciler Saldırısıyla İlgili Murat Karayılan Dahil 12 Kişi İçin 'Kırmızı Bülten' Çıkarıldı

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada, PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenlenmesine ve yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılması hususunda işlem yapılmasına karar verildi.

TUTUKLULARIN AVUKATLARI TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık ile avukatları ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Duruşmada dinlenen tanıklar sanıkları tanımadıklarını ve bilgilerinin bulunmadığını belirtti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi. Söz alan tutuklu sanık ve avukatları da tahliye talebinde bulundu.

PKK'NIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ HAKKINDA 'KIRMIZI BÜLTEN' ÇIKARILDI

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Nur Pala, Eyüp Sever, Murat Bal, Hasan Turan, Ahmet Erdem, Abdulsittar Balsak, Gülşen Bahadır ve Gamze Zere Karadağ'ın bu hallerinin devamına karar verdi.

Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da bulunduğu firari yakalamalı 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bu hususta işlem yapılmasına hükmetti.

Heyet eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Vezneciler'de, 7 Haziran 2016 tarihinde, çevik kuvvet otobüsüne yönelik, PKK terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından bomba yüklü bir araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında, 6'sı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti. Eylem talimatını verdiği belirtilen terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık'ın da arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 20 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

8 SANIK HAKKINDA 7 ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede, 8 sanığın, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme", "Olası Kastla Bombalama Suretiyle Öldürme" ve "Öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6'şar kez ise müebbet hapis cezası isteniyor.