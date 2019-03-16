Teröristlerle Çıkan Çatışmada 2 Askerimiz Şehit Oldu, 8 Yaralımız Var

Kuzey Irak'tan acı haber... Aylar sonra PKK'lı teröristler ile en sıcak çatışma yaşandı. Bu çatışmalarda 2 askerimiz şehit olurken 8 askerimiz yaralandı.

"TERÖRİSTLERİN ZAYİATININ FAZLA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir.