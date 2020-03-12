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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir liglerin ertelenmeyeceğini açıkladı. Özdemir, "Avrupa'da tüm ülkelerde bırakın maçları, ligler erteleniyor. Bizim şu andaki tercihimiz seyircisiz oynanması. İnşallah bunu uygulayacağız" dedi.

12.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:09

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Danimarka ekibi FC Kopenhag'ı Edin Visca'nın 87. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçı kulüp başkanlarıyla birlikte takip eden TFF Başkanı Nihat Özdemir, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Özdemir'in açıklamaları:

Avrupa Liglerinde galibiyete, puanlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsun Başakşehir kulübümüz bu ihtiyaçları gideriyor. İnşallah rövanş maçında da iyi bir netice alarak çeyrek finale kalacak. Bu bizim için gurur kaynağı. Tribünlerde her kulübün formasından taraftarlar vardı ama hepsinin elinde Türk bayrağı vardı. Taraftarlara ayrıca teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna Başakşehir'i desteklediler ve şimdilik istediğimiz neticeyi aldık.

"30 NİSAN'A KADAR MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK"

Bugün devletimizin en üst organı, Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında bir toplantı yapıldı ve yetkililer, otoriteler katıldı. Toplantı sonunda Türkiye ve tüm ligler için bir karar aldılar. 30 Nisan'a kadar maçlar seyircisiz oynanacak. Bizim bir tek görevimiz var, bu kararı uygulamak. Bunu Türkiye olarak yapmadık. Avrupa'da tüm ülkelerde bırakın maçları, ligler erteleniyor. Bizim şu andaki tercihimiz seyircisiz oynanması. İnşallah bunu uygulayacağız.

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Avrupa, Spor

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Yorumlar (8)
ASLI:MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANIYORDA TOPLU NAMAZLAR NİYE YASAKLANMIYOR??????? TOPLU NAMAZLARDA YASAKLANMALI HERKES İBADETİNİ EVİNDE YAPSIN.
Cevap Yaz 1 3
ANTİ PARTİZAN:saçma. . . futbolcunun sağlığı önemli değil mi? ligler ertelensin
Cevap Yaz 3 2
YA GÖREVLİLER:36 futbolcu tdler polis güvenlik gazeteci doktor en az 800 900 kişi olacak maçta yine. Ayrıca insanlar maç için kahve ve kafelere gidecek binlerce kişi.risk daha büyük olacak. Ligler ertelenmeli. Sağlık önce.
Cevap Yaz 3 2
YALAN GÜNAHTIR:İşiniz gücünüz dalavere bunun altından bir şeyler çıkacak bekleyelim bakalım.
Cevap Yaz 1 4
KARAMAN:en çok k başaksehire yaricak nede olsa aliskinlar ??
Cevap Yaz 1 4
HAKEMTAŞ:Birde bjk ye
1 1
ŞAMPİYON:Sağlık önemli ancak siz ellerinizi oğuşturmayın şampiyon Galatasaray.
Cevap Yaz 7 5
CEMAL:digitürk maçları şifresiz yayınlasın
Cevap Yaz 0 10

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