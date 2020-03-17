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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in ertelenmeyeceğini ve nisan ayının sonuna kadar maçların seyircisiz olarak oynanacağını belirterek, "Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi" dedi.

17.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"GÜNDEMİMİZDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Spor, Güncel

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Yorumlar (9)
BUNAK:HAYAT DEVAM ETSİN . HERKES KENDİ TEMİZLENSİN LOO
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SACMALİK:Sacmaliktan Başka bisey degil. Sanki futbolcular insan değil
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TFF DEĞİL BAKANLIK KARAR VERECEK:Ooo tff ye kalsa derbi seticiliydi:)) yetkisi yok. Kendileri açıkladı tff karar almadı diye.Alamaz. yarın netleşir ki iptal olacak gibi. Sn.yardımcı ya terim sordu neden toplantıya gitmiyorsunuz da telekonferansla katılıyorsunuz. Cevap vermiş ama verememiş:) kısacası kararı bakanlık verecek. Onu bekleyin.
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IHTIYAR:SON ZAMANLARIMA DOĞRU BENİ FUTBOLDAN MAHRUM ETMEYİN NOLURR
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SEZGİN CANBAY:Saçmalık kardeşim
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CANER:aslinda torpilli nihatla onun tayfasini futbolcularla oynatmak lazim.
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TARIK:Hali sahalarda bile mac yapılmasının uygun olmadığı ortamda lig maçlarının yapılacak olması düşündürüyor :)
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CEMALURİ:Kahvehane ler bile kapalı. Maçlar oynanıyor futbolcular robot ya.
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SEZGİN CANBAY:Saçmalık
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