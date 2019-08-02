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TFF Başkanı Nihat Özdemir'den beIN Sports açıklaması

TFF Başkanı Özdemir, "beIN ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız" dedi. Özdemir ayrıca liglerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını da açıkladı.

02.08.2019 12:58
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den beIN Sports açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıya Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları iştirak ederken, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise gelmedi.

İşte Nihat Özdemir'in toplantı sonrasında değerlendirmeleri;

"LİGLERİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Kulüplerin desteğiyle son görüşmeleri yapıp en kısa zamanda bir çözüme kavuşacağız. Liglerin ertelenmesi ya da başlamaması gibi bir durum söz konusu değildir. Ümit ediyorum ki beIN Sport ile yola devam edeceğiz gibi duruyor. En kısa sürede bir açıklama yapacağız."

"Herkes olumlu olarak yaklaştı bize. Bu mesele Türkiye ve kulüplerin meselesidir. Çözüm hazır ve en kısa sürede yürürlüğe koyacağız. Kulüpler Birliği ile yola çıktık ve görüşlerimizi paylaşıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok ve hedefe varmak için toplantılarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir son olarak, "beIN Sports ile son görüşmeleri yaparak en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı açıklayacağız" dedi.

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Nihat Özdemir, beIN, Spor

YORUMLAR (7)
1222: papaz ya başkan olsa nolur olmasa ne olur. Fb de yöneticiyken ne katkısı oldu kulübe de ülke futbolunun başında bi katkısı olsun. daha da beter yapacak
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MARDİNLİ: Süper lig maçlarını TRT yada ülkemizin ücretsiz izlenebilen bir kanalına verin. Yıllardır izlemeye hasret kaldığımız maçlarımızı ülkemizde malesef üç-beş insandan başka kimse ücretli olarak izlemiyor. Şu olaya bir el atın. Yeter artık.
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15 1
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MARDİNLİYE CEVAP: o ücretli yayınlardan kulüplerde tff de dünyanın parasını alıyor kim takar futbol seyir zevkini kaldı ki suanda ülke futbolunda gram seyir zevki yok her maç küfür her maç kavga neresi zevkli
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7 1
UA: Galatasaray ne zaman yükselişe geçer yabancı sınırı gelir Galatasaray kötü olur yabancı sınırı kalkar . . Galatasaray doğranır Hakemler insandır hata yapabilir bütün klüpler birlik olur bildiri yayınlar Galatasaray düşmanlığınız bize daha da güç veriyor devam edin böyle . . . 2 yüzlüsünüz kendi pisliğiniz de boğulursunuz inşallah !
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21 18
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DELİ KADİR: Bu söylediklerine kim inanır!!?? Tabii ki Kadir İnanır ;)
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GS: KUŞLAR ÇETESİNİN BAŞKANI
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18 19
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KENAN: KEDİCİK KAYBOL BURASI DÜRÜST TAKIMLARIN YERİ
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