Haberler » Spor » Haber

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı tekrar başvurusunu reddetti

TFF, Fenerbahçe Kulübü'nün kural hatası yapıldığı gerekçesiyle tekrarlanması için başvurduğu Alanyaspor maçı için kararını verdi. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin başvurusunu reddetti.

01.10.2019 16:41

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için yaptığı başvuruyu reddetti. Bu karar sonrası lig aynı şekilde kaldığı yerden devam edecek.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda, 16 Eylül 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe A.Ş. müsabakası ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü'nün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

Yönetim Kurulu, toplantıda MKE Ankaragücü Kulübü'nün 21 Eylül 2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. ile MKE Ankaragücü arasındaki maçta kural hatası yapıldığına dair başvurusunu da reddetti.

NELER YAŞANDI?

Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu. Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.

TFF'YE İTİRAZ YAPILDI

Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

FenerbahçeFenerbahçe'de Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor

GalatasarayGalatasaray'da Terim ve scout ekibine transfer eleştirisi

Nani, Orlando City tarihine geçtiNani, Orlando City tarihine geçti

İngiliz basını duyurdu! Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecekİngiliz basını duyurdu! Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek

TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı için yaptığı tekrar başvurusunu reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(34)
KARTAL03:Aglayanbahce.
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz
.:FENEVE SÜTÜNÜ GETİRİN
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
CİN ELVAN:MHK BAŞKANI HÜKMÜ VERMİŞ ZATEN ÖNCEDEN
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
BJK:TEKRAR EDİLSEYDİ NE OLAYLAR OLURDU
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
CİN ELVAN:ZATEN MHK BAŞKANI KARARI AÇIKLAMIŞTI
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:şampiyon fenerbahçe
Yayından Kaldır
14 15
Cevap yaz
TRAB61:Besiktas tineri biraktida fenoslarmi basladi.
Yayından Kaldır
1 1
THE FLAWLESS:Sizi geçen yıl düşürmediler zavallı Erzurumspor u düşürdüler. Eee işte bir de semih bayülken ve aziz yıldırım itirafları var şampuan kardeş.
Yayından Kaldır
3 1
THE FLAWLESS:35 yıllık fxbahçe yöneticisi semih bayülken " fxbahçe için çok hakem satın aldım " aziz yıldırım " ben şike yaptıysam fxbahçe için yaptım ". Söyleyeceklerim bu kadar .
Yayından Kaldır
7 3
ESCOBAR:uyurken üstünü açma bi yerlerin açık kalmış rüya görüyorsun
Yayından Kaldır
10 1
Tüm 34 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
19:54 Akhisarspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları
19:52 Gazişehir Gaziantep'te Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
19:51 Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yanıtı: "Bu konulara girmeyelim"
19:50 Hatayspor'u altyapı antrenörleri çalıştırdı
19:49 Yeni Malatyaspor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor
19:46 Havalı Silahlar Federasyon Kupası'na doğru
19:43 Sergen Yalçın'dan Beşiktaş iddialarına yanıt