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Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe-Beşiktaş maçını karara bağladı. TFF yaptığı açıklamada, maçta kural hatası olmadığı yönünde karar verildiğini ifade etti.

13.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:33

TFF, Göztepe - maçına dair kararını verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda Süper Lig'deki 3 maçla ilgili tartışmalara son noktayı koydu ve maçlar için tekrar kararı vermedi.

TFF'den yapılan açıklamada, "26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün, 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün ve 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvurular değerlendirildi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verildi" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: TFF, Göztepe - Beşiktaş maçında kural hatası olmadığı yönünde karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (32)
ERCAN:şampiyon belli aynı seneryo film aynı sivasa neoldu şampiyon kim : ? herkes biliyor
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DEMİR GURUP SİVAS:göz göz göztepe maç tekrar edilmiş olsaydı beşiktaşı üst üste koyar bir daha yenerdi
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COBRA:AÇILIN FENERASYON ŞAMPİYONLUK İLAN ETSİN UĞRAŞMAYIN
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EMRE:Kural hatası olsaydı Göztepe yine çakacaktı. Bjk yırttı sevinmesi gerek ??
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KARTALIM:beşiktaş kimseden ayrıcalık beklemez puan dilenmez ağlamaz hakkımızı yemeyin kafi
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BOZUK SİCİL:BEŞİKTAŞIN HAKKI YENMİŞTİR NET.
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TFF İSTİFA:Peki Fenerbahçenin 90. cı dakikada verilmeyen penaltısı için kararı ne TFF''nin? Türkiye''de futbol Fenerbahçe''ye karşı oynan bir oyundur !!!!
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FALAM:Ali koç nihatın parasını yatırsın önce
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TFF:penaltı verılmemesi hakem hatasıdır bilginize
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TC SVS 58:göztepe yeni stat larında hakkı ile kazandı
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