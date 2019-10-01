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TFF, Suat Arslanboğa ile olan sözleşmesini feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu, 31.05.2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti. Arslanboğa, Fenerbahçe'nin kural hatası yapıldığı için TFF'ye başvuruda bulunduğu Alanyaspor maçının VAR hakemiydi.

01.10.2019 17:04

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti. Arslanboğa, Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği ve çok konuşulan maçın VAR hakemiydi. Deneyimli hakem son olarak 1-1 berabere biten Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmişti.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklama;

Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi.

Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı.

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TFF, Suat Arslanboğa ile olan sözleşmesini feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Suat Arslanboğa, Spor

YORUMLAR(14)
BURAK:adamın gönderilme sebebi bjk-akbilspor maçındaki hataları
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MALATYASPOR:senin gibi TFF NİN ALLAH BELASINI VERSİN. birilerine peşkeş çekecem diye yaktınız adamın hakemliğini yazıklar olsun size
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KENAN:Hem kural hatası yok de hemde hakemin sözleşmesini fesih et Fransız lobisi yine iş başında
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SEYİT SARI:tahkim eski emekli hakemlerden oluşmalı disiplin kuruluda , hakemler kura ile atanmalı gözlemci yerine başka bir oluşuma geçilmeli var hakemi neymiş futbolun doğasına aykırı sanki bir takımın koruyucuları bu iş te bitirilmeli
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KENAN:Eski hakemler derken Erman Ahmet şovmenerinimi kastediyorsun
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FENERBAHÇE CUMHURİYETİ:neden peki maç iptal değil var hakemini alıyorsun görevden
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THE FLAWLESS:fxbahçe ye destek olmak için tff başkanı fenerli nihat ın aldığı bir önlem diyelim.
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FENERKOLİK:Bjk-akbil maçındaki rezil yönetiminden feshettiler bjk li suatın sözleşmeyi yani bizim maçtan değil.
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MATADOR:hem macı erteleme hata yok diye neden peki macın hakemiini sözlesmesini iptal ediyorsun eger kural hatası yapılmamışsa. kime şirin görüneceksiniz anlamadım
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THE FLAWLESS:Alanyaspor fxbahçe yi eze eze yendi . fxbahçe her zamanki gibi masa başı oyunları ile 3 puan peşinde.
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