TFF, Suat Arslanboğa ile olan sözleşmesini feshetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile 2020 yılında sözleşmesi bitecek olan Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini feshetti. Arslanboğa, Alanyaspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği ve çok konuşulan maçın VAR hakemiydi. Deneyimli hakem son olarak 1-1 berabere biten Beşiktaş-Başakşehir maçını yönetmişti.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nundan yapılan açıklama;

Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi.

Yine Van Spor Futbol Kulübü ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakemlerimizden Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takipçisi olunması kararlaştırıldı.