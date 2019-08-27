THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce, yapılan inceleme sonucu tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğün'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"YARGI MERCİLERİNE BİLDİRİMDE BULUNULMUŞTUR"

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Valilikler kanalıyla dernek denetimleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddeleri gereğince düzenli olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda; 2018 yılında 5.434 derneğin denetiminin yapılması sonucunda, 613 dernek ile ilgili olarak idari işlem yapılmış, 182 dernek ile ilgili olarak adli işlem yapılması için yargı mercilerine bildirimde bulunulmuştur.

2019 yılının Ağustos ayı itibariyle 4.454 derneğin denetiminin yapılması sonucunda; 424 dernek ile ilgili olarak idari işlem yapılmış, 132 dernek ile ilgili olarak adli işlem yapılması için yargı mercilerine bildirimde bulunulmuştur. Hakkında idari işlem yapılan ve adli mercilere suç duyurusunda bulunulan dernekler arasında Türk Hava Kurumu ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticileri de bulunmaktadır.

"KİRALANAN TAŞITLARIN SATIN ALMA DEĞERİNE EŞİT OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Türk Hava Kurumunun (THK) 01/01/2013 – 08/06/2016 tarihleri arasındaki işlemlerinin Bakanlığımız Dernekler Denetçileri tarafından denetlenmesi sonucunda;

THK Tüzüğüne göre borçlanılabilecek miktarın çok üzerinde borçlanıldığı,

Satın almak yerine THK Havacılık Vakfından THK'ya beş yıllığına kiralanan uçak ve helikopter için yapılan ödemenin kiralanan taşıtların satın alma değerine eşit olduğu,

İlgili şirket tarafından ödenmesi gereken yakıt bedelinin THK İktisadi İşletmesi tarafından ödendiği,

THK'ya ait bazı demirbaşların THK Havacılık Vakfı çalışanlarınca satıldığı,

THK İktisadi İşletmesi tarafından 10 adet uçağın satış ihalesine ilişkin belgelerin denetim sırasında ibrazedilemediği,

Mülkiyeti THK'ya ait olan 9 taşınmazın değerinin çok altında satıldığı,

Yurt dışından alınan bazı yardımların mülki idare amirliğine bildirilmediği tespit edilmiştir.

"KIZILAY'IN ZARARA UĞRATILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Türkiye Kızılay Derneğinin önceden ortağı olduğu içecek ve pazarlama alanında faaliyet gösteren iki şirket ve bir ildeki Şubesi ile ilgili İçişleri Bakanlığınca yapılan incelemede;

İçecek şirketindeki mal giriş ve çıkış formları arasında uyumsuzluk olduğu,

Kızılay'ın pazarlama şirketindeki hisselerinin tamamının 2008 yılında başka bir şirkete devredilmesine rağmen bayilerden alınan teminatların Kızılay'ın ortağı olduğu içecek şirketine devredilmediği,

Kızılay'ın bir ildeki Şubesi tarafından 2005 yılında ihale ile yaptırılan çok amaçlı salon binasında Kızılay'ın teknik elemanlarınca yapılan incelemede, binadaki gizli kusurların tespit edilmesine ve ilgili Şubeye durumun bildirilmesine rağmen, ihaleyi alan firma hakkında hukuki işlemlerin yapılmadığı,

2009 yılında yapılan aynı ildeki Afet ve Lojistik Merkezi tadilat ve onarım ihalesinde, iş artırımına gidilerek firmaya yapılan ödemelerde uygulanması gereken indirimlerin yapılmayarak, Kızılay'ın zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.

"İDARİ İŞLEMLER YAPILMASI İSTENİLMİŞTİR"

Yukarıdaki tespitler ile ilgili olarak, sorumlulukları bulunan THK ve Kızılay Derneğinde görev yapmış yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve ilgili Valilikçe idari işlemler yapılması istenilmiştir.

Ayrıca, Yaşanan istifalar nedeniyle THK Merkez Yönetim Kurulunun üye sayısının 12'den 3'e düşmesinden dolayı THK'nın 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren Merkez Yönetim Kurulundan yoksun kaldığı ve yönetimi başka yoldan sağlanamadığı anlaşılmış,

Bakanlığımıza ulaşan şikayetler üzerine de, 26 Ağustos Pazartesi gününden itibaren bir Mülkiye Başmüfettişi ve iki Dernekler Denetçisi tarafından THK'nın denetimine başlanmıştır.