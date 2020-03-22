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Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu

Son dakika: Türk Hava Yolları; Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, New York ve Washington hariç tüm yurt dışı seferlerini 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar durdurdu.

22.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:09

Türk Hava Yolları, Hong Kong, Moskova , Addis Ababa, New York ve Washington hariç tüm yurt dışı seferlerinin 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar durdurulduğunu bildirdi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hong Kong, Moskova, Addis Ababa, Newyork ve Washington dışında tüm yurt dışı seferlerimizi 27 Mart itibariyle 17 Nisan'a kadar sonlandırıyoruz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Yurt içi seferlerimiz azalmakla beraber devam edecektir. Bu da geçer yahu!, diyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: THY, 4 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İLKER AYCI DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İker Aycı; New York, Washington, Hong Kong, Addis Ababa ve Moskova dışındaki tüm dış hat seferlerinin 27 Mart itibarıyla durdurulacağını açıklamıştı.

Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan’a kadar durdurdu

Haberin Videosu :

THY, 4 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Etiketler : Türk Hava Yolları, Hong Kong, Moskova, Ekonomi, Güncel

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