Son dakika: THY, koronavirüs nedeniyle Nahçıvan uçuşlarını durdurdu

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı İstanbul Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle önlemler alındığını belirten Aycı, Nahçıvan uçuşlarının durdurulduğunu, Güney Kore'nin başkenti Seul'a ise uçuşların azaltıldığını söyledi. Aycı, koronavirüs önlemleri kapsamında 250'den fazla uçağı dezenfekte ettiklerini bildirdi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Riskler görüldüğü belirtildi. Biz de Bakanlığımıza söyledik. Ankara'nın daha isabetli olacağı kararı oluşunca İstanbul'a inecek uçağımızı oraya indirdik. Hassasiyetle taşımaların yapılmasını sağlamak açısından ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımızla devamlı temas halindeyiz. Sivil havacılıkla irtibat halindeyiz. Dünya sağlık örgütü ve sektörel kuruluşlarımızın önlemlerini ve uyarılarını dikkatle takip ediyoruz.

SEUL VE NAHÇIVAN KARARI

Seul'den uçak seferlerimizi azalttık. Nahçıvan'dan ise durdurduk. Risk devam ederken bazı yerlerden uçuşları durduruyoruz. Bu zamana kadar seferlerimiz durdurulmuştur. Önümüzdeki dönemde yine 12 risk ülkesi var. Onlara dikkat edeceğiz. Maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz. Mürettebat ve istasyonlarımıza, yöneticilerimize eğitimler verildi.

UMRE UÇUŞLARI DURDURULDU

Riskin yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tip ülkelerle ilgili Suudi Arabistan Umre uçuşlarını durdurdu. Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek. Ama umre uçuşları kapatıldı. İstanbul Havalimanı'ndan bu 22 ülkeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelenleri Suudi Arabistan'a göndermiyoruz. Hızla uyum gösteriyoruz.

ÜCRET İADESİ YAPILIYOR

Ocak başında Wuhan merkezli bu virüste Bahreyn, Çin, İran gibi ülkelerden iptal yaptık. Pekin hariç Çin için tamamen iptal edildi. Pekin için de Mart itibariyle karar vereceğiz. Pekin'e uçuş yapmıyoruz. Bilet iade ve açığa alma sürecini kolaylaştırdık. Mayıs ayına kadar olan biletleri bedelini ödemek, açığa almak gibi konularda her yerden bu hizmetleri şu anda gösteriyoruz.

250'DEN FAZLA UÇAK DEZENFEKTE EDİLDİ

250'den fazla uçağımızı dezenfekte ettik. Etmeye devam ediyoruz. Hayatın tabii akışını yolcularımız devam ettirebilirler. Virüs riskli ama virüsten daha riskli olan ise tedbirsiz olmak. Herkesin alması gereken tedbirler bireysel ve kurumsal anlamda alınıyor. Asıl mesele virüs ne kadar riskli ondan daha risklisi tedbirsiz olmak. Bu kısımları da dikkate alarak bunu yönetmek. Tabii hayatın tabii akışı da sürdürülmeli.

İletişime önem veriyoruz, gayret gösteriyoruz. Bir eksiğimiz olursa, bu bize hatırlatıldığında, çalışmalarımızın boyutları hakkında bilgi vermeye hazırız. Benim yolcularımıza tavsiyemiz, açıklamalarımızı takip etmeleri. Kurumsal tweetlerimizden, sitemizden açıklama yapıyoruz. Ama yine de eksik kaldığımız noktalarda hatırlatıldığında arkadaşlarımız gereğini yapıyor. Bu hassas dengeyi sağlayarak yolumuza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci çok yakından takip ediyorlar. Bu sürecin nasıl işlediğine dikkat ediyorlar."