Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu

Türkiye , İran 'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle sınır kapılarını kapatıp İran'dan Türkiye'ye her türlü ulaşımı tek taraflı olarak durdurdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, İran'dan tüm araç, eşya ve yolcu girişlerinin tedbir amacıyla geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Pekcan açıklamasında, "Koronavirüs salgını nedeniyle İran'a açılan kapılarımızda İran tarafından tüm araç, eşya ve yolcu girişleri tedbir amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Türkiye'den ihracat ve transit işlemleri kontrollü olarak devam etmektedir. İran üzerinden Türkiye çıkışlı transit geçecek araçların güzergah geçişleri takip edilecektir. Gümrük kapılarımızda çalışanlarımız hijyen ve sağlık kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır, gerekli önlemler alınmıştır" ifadelerini kullandı.

SINIR KAPATILDI, ULAŞIM DURDURULDU

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İran-Türkiye arasındaki tüm sınır kapılarının kapatıldığını açıkladı. Koca ulaşımın da durdurulduğunu ifade etti ve şunları söyledi: "Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde kara ve demir yolu geçişleri bugün saat 17 itibariyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20 itibariyle tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran'dan Türkiye'ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye'den İran'a gidişler ise devam ediyor olacak."

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 8'e çıktığını açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Cihanpur, ülkede 15 kişi de daha koronavirüs tespit edildiğini, vaka sayısının 43'e, ölü sayısının da 8'e yükseldiğini ifade etti.

VİRÜS İRAN'A YAYILIYOR

Cihanpur, yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği 15 kişiden 7'sinin Kum, 4'ünün Tahran, 2'sinin Gilan, 1'nin Merkezi ve 1'nin de Mazenderan eyaletinde olduğunu söyledi.