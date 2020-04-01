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Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı ihracatında bir düşme olacağını belirterek, "Yarın açıklayacağız, yüzde 17'lerde olacak" dedi.

01.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:26

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün ekonomiye etkilerini değerlendiren Pekcan, Mart ayı ihracatında gerileme görüleceğini belirten Pekcan, "Yüzde 17'lerde olacak" dedi.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine bakmak lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiye de etkileri oldu. Pandemiyi kontrol altına almadan tam etkisini göremeyeceğiz. IMF Başkanı 2009 krizinden daha büyük olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Başkanı, AB'nin büyümesini revize etti.

"TEMASSIZ TİCARETLE KISA SÜREDE TOPARLAYACAĞIZ"

Bütün bunlara baktığınızda biz bu yola iyi başladık. Ocak - Şubat ihracatımız yüzde 4 arttı. Kapıların kapanması, Avrupa'nın durumu bizi de etkiledi. İran'a ihracatın yüzde 80 azaldığını görüyoruz. İspanya ve İtalya'ya yüzde 40 azalma var, Fransa'ya yüzde 32,5, İngiltere'ye yüzde 12 ihracat azalması var. Bu ay ihracatımızda bir miktar düşme göreceğiz, yüzde 20'lerin altında olacak. Yarın açıklayacağız, yüzde 17'lerde olacak. Temassız ticaretle bunu kısa sürede toparlayacağız.

Korumacılık politikalarından vazgeçmemiz gerekiyor. Adil ticaretten yana olduğumuzu bildirdik. Bu konuda görüşlerimizi G20'de paylaştık. Ülkeler bazı ticari tedbirler aldı. Kısa süreli, şeffaf ve çok sert olmaması için ortak karar çıktı. İki ay teknik gruplar çalışacaklar, iki ay sonra G20 ticaret bakanları toplantısı tekrar edilecek. Türkiye olarak biz göçmenlerin olumsuz etkilenmemesi için bunun da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdik.

"ÇEKİCİSİZ, ŞOFÖRSÜZ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Irak'ta tüm kapılar kapandığı anda 'Ticaret durmayacak' dedim. Dorse, konteyner değişimi yapıyoruz. Sınırda bizim şoförümüz bırakıyor, Iraklı şoför alım yapıyor. Temassız ticaret yapılıyor. İran'a demir yoluyla vagon gönderiyoruz. Yine temassız halde. Lokomotifle vagonları ittiriyoruz. Karşı taraftan da çekiyorlar. Sınırdakiler kapının açılmasını istiyor ama o durum yok. 80 vagonu 150 vagona çıkarabiliriz. Bütün bakanlarımızla koordineli çalışıyoruz. İran Orta Asya'ya açılan kapımızdı. Bunu Gürcistan'a aktardık. Şu anda günde 100 tırı Gürcistan, Azerbaycan'a kaydırmış durumdayız. Orta Avrupa ve Fransa'ya limanlardan Ro-Ro seferleri vardı. Çekicisiz, şoförsüz gerçekleştiriyoruz. Dezenfekte ederek işlemleri yapıyoruz.

"FAHİŞ FİYATLA MAL SATANI CEZALANDIRACAĞIZ"

Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak. Biz maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz. Fahiş fiyatla mal satanları cezalandıracağız. Önce sağlık çalışanı ve vatandaşlarımızın ihtiyacı karşılansın diye ihracatı ön izne bağladık. Fiyatlarda makul fiyattan sunan ihracatçı firmalarımızın da önünü kapatmamak lazım. İnşallah bu firmalarımız bu pazarda kalıcı olacaklar.

-e-ticaret konusunda, kargo konusunda hiçbir aksama yok. Türkiye'de vaka görünmede biz önlemlerimizi almıştık. Burada bizim bir sıkıntımız yok. Bizim verdiğimiz hizmetlerde gecikme söz konusu değil."

Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17’lere gerileyecek
Etiketler: Ruhsar Pekcan, Ekonomi

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Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek

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